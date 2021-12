Incredibile Monza: da 0 - 2 a 3 - 2 nel recupero! Inzaghi riparte, il Brescia schianta la Spal (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Brescia si prende la vetta, battuta la Spal di Clotet. La squadra di Inzaghi sale a 33 punti, +1 sul Pisa in campo nel pomeriggio contro il Lecce fermo a 31. Decisive le reti di Tramoni e Bisoli. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilsi prende la vetta, battuta ladi Clotet. La squadra disale a 33 punti, +1 sul Pisa in campo nel pomeriggio contro il Lecce fermo a 31. Decisive le reti di Tramoni e Bisoli. ...

Advertising

sportli26181512 : Incredibile Monza: da 0-2 a 3-2 nel recupero! Inzaghi riparte, il Brescia schianta la Spal: Incredibile Monza: da 0… - sportface2016 : #SerieB 2021/2022: vittoria incredibile in rimonta del #Monza sul #Frosinone, il match finisce 3-2 - EItonMcCartney : @Lautaresque @_Carabaggio_ @PaganoMattia @_E_C_U_R_B Non sai mai cosa può succedere (vedi Monza) Sei una contraddizione vivente incredibile - Rikymilanista92 : @tuskatore vanno in A secondo me Lecce e Brescia dirette e Monza ai playoff. Scendono le ultime 3(anche il Crotone… - mastrodea74 : @iltammo @Vaxgelli Condivido La vostra Versione,Masi Veramente Non più all'Altezza , INCREDIBILE ,MAX 33 DOVEVA ESS… -