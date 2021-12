Inchiesta caporalato: moglie indagata, si dimette capo dell'immigrazione del Viminale (Di sabato 11 dicembre 2021) A Foggia tra gli indagati c'è anche Rosalba Livrerio Bisceglia, moglie di Michele Di Bari, estraneo ai fatti che però si è subito dimesso. La donna è socia di un'azienda coinvolta nell'indagine che ha ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 dicembre 2021) A Foggia tra gli indagati c'è anche Rosalba Livrerio Bisceglia,di Michele Di Bari, estraneo ai fatti che però si è subito dimesso. La donna è socia di un'azienda coinvolta nell'indagine che ha ...

