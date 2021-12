Inchiesta caporalato a Foggia, il capo del dipartimento del Viminale difende la moglie (Di sabato 11 dicembre 2021) Michele Di Bari, dimessosi dall'incarico, parla di un equivoco, ma i magistrati avrebbero le prove delle modalità di sfruttamento messe in atto da Rosalba Livrerio Bisceglia, socia di una impresa ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 dicembre 2021) Michele Di Bari, dimessosi dall'incarico, parla di un equivoco, ma i magistrati avrebbero le prove delle modalità di sfruttamento messe in atto da Rosalba Livrerio Bisceglia, socia di una impresa ...

