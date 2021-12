Incendio in un’abitazione: muore una 65enne (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Battipaglia (Sa) – Una donna di 65 anni, Giuseppina Alfinito, non deambulante a causa di un grave ictus che l’aveva colpita un anno fa, ha perso la vita in un Incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in via Buzzo a Battipaglia, nella zona centro della cittadina della piana del Sele. Le fiamme hanno completamente carbonizzato e distrutto l’appartamento dove la donna viveva con il marito e due figli, in uno stabile su due piani. Non si conoscono le cause dell’Incendio. La donna si trovava da sola nell’abitazione, le fiamme hanno danneggiato l’intero stabile e sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco sulla staticità della struttura. Non si esclude nelle prossime ore l’evacuazione dell’intero edificio. Nel frattempo sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Battipaglia per risalire alle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Battipaglia (Sa) – Una donna di 65 anni, Giuseppina Alfinito, non deambulante a causa di un grave ictus che l’aveva colpita un anno fa, ha perso la vita in unche si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in via Buzzo a Battipaglia, nella zona centro della cittadina della piana del Sele. Le fiamme hanno completamente carbonizzato e distrutto l’appartamento dove la donna viveva con il marito e due figli, in uno stabile su due piani. Non si conoscono le cause dell’. La donna si trovava da sola nell’abitazione, le fiamme hanno danneggiato l’intero stabile e sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco sulla staticità della struttura. Non si esclude nelle prossime ore l’evacuazione dell’intero edificio. Nel frattempo sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Battipaglia per risalire alle ...

