In Toscana è allerta gialla per ghiaccio | ecco le zone interessate

(Di sabato 11 dicembre 2021) Dalla sala operativa della Protezione civile si raccomanda attenzione nella circolazione stradale e negli spostamenti. Per le condizioni meteo sono possibili temporanei problemi alle reti di distruzione di acqua, luce, gas e telefonia

Advertising

iltirreno : ?? DALLA PROTEZIONE CIVILE - Dalla sala operativa si raccomanda attenzione nella circolazione stradale e negli spos… - infoitinterno : Pioggia e neve, allerta gialla in quasi tutta la Toscana - infoitinterno : Pioggia e neve in Toscana: scatta l'allerta meteo - infoitinterno : Toscana nella morsa del gelo, nuova allerta neve - iltirreno : Ancora freddo e neve -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana allerta

La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso al riguardo un codice giallo che interessa Lunigiana, area del Serchio , Garfagnana e Lima, valle del Reno, Romagna, ...1 - - >- La perturbazione che ha portato pioggia e neve insi sta allontanando verso il sud Italia ma scendono sottozero, dal primo pomeriggio di sabato 11 Dicembre fino a domenica ...È scesa nella notte e nelle prime ore di questa mattina, su tutti i rilievi intorno al Valdarno: la neve ha imbiancato Pratomagno, Secchieta ed è scesa fino a quote più basse, come a Vallombrosa e Sal ...Firenze, 11 dicembre 2021 - La perturbazione che ha portato pioggia e neve anche in Toscana si sta allontanando verso il sud Italia ma scendono sottozero, da sabato 11 dicembre fino a domenica matti ...