In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Dicembre: Ingorgo di terze dosi e paura per i bambini. Vaccini (Di domenica 12 dicembre 2021) Covid-19. La quarta ondata Vaccini, Ingorgo terze dosi Under12: prenota solo il 3% Le Regioni hanno raggiunto il primo obiettivo fissato dal commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo (4,6 milioni di somministrazioni dall’1 al 12 Dicembre) con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza, venerdì. Ma dal 13 al 26, come sappiamo, dovranno alzare l’asticella: ne dovranno fare 6,3 milioni. E in questo periodo non dovranno essere garantite solo Di Natascia Ronchetti Traviate&cappellate Di Marco Travaglio Sono 27 anni che partiti e stampa di destra (quindi oggi Repubblica) la menano coi magistrati in politica. Eppure fu B., nel ’94, a offrire a Di Pietro e Davigo i ministeri dell’Interno e della Giustizia. Quelli però rifiutarono e lui ripiegò sulla Parenti. Nessun pm di Mani Pulite è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Covid-19. La quarta ondataUnder12: prenota solo il 3% Le Regioni hanno raggiunto il primo obiettivo fissato dal commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo (4,6 milioni di somministrazioni dall’1 al 12) con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza, venerdì. Ma dal 13 al 26, come sappiamo, dovranno alzare l’asticella: ne dovranno fare 6,3 milioni. E in questo periodo non dovranno essere garantite solo Di Natascia Ronchetti Traviate&cappellate Di Marco Travaglio Sono 27 anni che partiti e stampa di destra (quindi oggi Repubblica) la menano coi magistrati in politica. Eppure fu B., nel ’94, a offrire a Di Pietro e Davigo i ministeri dell’Interno e della Giustizia. Quelli però rifiutarono e lui ripiegò sulla Parenti. Nessun pm di Mani Pulite è ...

Advertising

fattoquotidiano : Sul #FattoQuotidiano di oggi, intervista a Pierpaolo Bombardieri: “La stampa ci attacca, ma il conflitto è un fatt… - fattoquotidiano : VAL SUSA La Fondazione il Fatto Quotidiano al confine Italia-Francia con la Croce Rossa che aiuta i migranti. Aiuti… - fattoquotidiano : Il Covid dà informazioni sbagliate, a suo uso e consumo. Ma anche l’informazione, diciamo così normale, dà informaz… - ML_4fun : @infoitsport Scade nel 2023, coglioni! In generale... non esiste informazione. In televisione, in edicola, sul web… - ML_4fun : Non esiste informazione. In televisione, in edicola, sul web, trovi solo la peggio criminalità organizzata. Infami… -