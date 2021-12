In discoteca dopo contatto con positivo. Bufera sulla premier finlandese (Di sabato 11 dicembre 2021) Sanna Marin è andata a ballare poche ore dopo la scoperta della positività al Covid del ministro degli Esteri. Aspre polemiche in Finlandia Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Sanna Marin è andata a ballare poche orela scoperta della positività al Covid del ministro degli Esteri. Aspre polemiche in Finlandia

Advertising

ValerioManisi : RT @mmax_g: Quando dopo la nottata in discoteca decidi di fare l’after alla messa mattutina di Natale... - Alberto28075665 : RT @mmax_g: Quando dopo la nottata in discoteca decidi di fare l’after alla messa mattutina di Natale... - antonioaddeo68 : RT @mmax_g: Quando dopo la nottata in discoteca decidi di fare l’after alla messa mattutina di Natale... - TirrenoLivorno : Lo sfogo dell'imprenditore Simone Gonnelli dopo la chiusura per dieci giorni: «A causa di persone negligenti e indi… - maiunajoy : RT @mmax_g: Quando dopo la nottata in discoteca decidi di fare l’after alla messa mattutina di Natale... -