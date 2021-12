In Austria in piazza contro l'obbligo vaccinale fomentati dall'estrema destra (Di sabato 11 dicembre 2021) Che malinconia nel vedere i soliti no - vax e affini che protestano contro le precauzioni contro il Covid nonostante l'impennata di contagi e morti di questa nuova ondata. Decine di migliaia di ... Leggi su globalist (Di sabato 11 dicembre 2021) Che malinconia nel vedere i soliti no - vax e affini che protestanole precauzioniil Covid nonostante l'impennata di contagi e morti di questa nuova ondata. Decine di migliaia di ...

Advertising

Adnkronos : Migliaia di manifestanti in #Austria contro lockdown per #novax. - zazoomblog : Austria in 44mila in piazza contro l’obbligo vaccinale - #Austria #44mila #piazza #contro - telodogratis : Austria, in 44mila in piazza contro l’obbligo vaccinale - globalistIT : - mixc7 : RT @Adnkronos: Migliaia di manifestanti in #Austria contro lockdown per #novax. -