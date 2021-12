Il voto per il Colle passa dalle suppletive: dopo il no di Conte, il Pd punta su D’Elia. Calenda: ‘Non si confrontano, il campo largo non esiste’ (Di sabato 11 dicembre 2021) La corsa per il Quirinale, ma pure le strategie in vista delle prossime politiche, passano da Roma. Non solo a livello metaforico visto che si tratta delle elezioni suppletive per il seggio lasciato libero alla Camera da Roberto Gualtieri. A Roma 1, Collegio in cui storicamente il Pd ha un buon successo, Enrico Letta avrebbe voluto candidare Giuseppe Conte. Il leader dei 5 stelle, però, ha preferito declinare. E adesso il Pd ha deciso di puntare su Cecilia D’Elia, presidente della conferenza delle donne dem. La proposta è stata approvata per acclamazione all’unanimità da parte della direzione del partito, dopo la proposta del segretario Andrea Casu. “Ringrazio il partito romano. Sento emozione e responsabilità”, ha detto D’Elia. A questo giro, però, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) La corsa per il Quirinale, ma pure le strategie in vista delle prossime politiche,no da Roma. Non solo a livello metaforico visto che si tratta delle elezioniper il seggio lasciato libero alla Camera da Roberto Gualtieri. A Roma 1,gio in cui storicamente il Pd ha un buon successo, Enrico Letta avrebbe voluto candidare Giuseppe. Il leader dei 5 stelle, però, ha preferito declinare. E adesso il Pd ha deciso dire su Cecilia, presidente della conferenza delle donne dem. La proposta è stata approvata per acclamazione all’unanimità da parte della direzione del partito,la proposta del segretario Andrea Casu. “Ringrazio il partito romano. Sento emozione e responsabilità”, ha detto. A questo giro, però, le ...

