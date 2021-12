Il tunnel al compagno è clamoroso | ma come ha fatto?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : tunnel compagno

Il Mattino

Durante un "torello" di riscaldamento, un giocatore riesce a farealcon una giocata a dir poco spettacolare. Che fenomeno!Da quel momento la vita di Antonio entra in undella depressione in cui lo stlista stesso ... 'Ho unda 16 anni. Sono per le storie lunghe. Una volta che scegli di stare con una persona ...Antonio d’Amico è celebre tra il pubblico per essere stato l'ultimo compagno di Gianni Versace, ucciso nel '97 a colpi di pistola nella sua casa statunitense dal ...La squadra di Pardini ne rifila 40 al malcapitato Montale Il Brusa passa a Pontedera, male la banda di Vicenzini ...