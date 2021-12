Il Trentino Alto Adige boccia il prolungamento dell’autostrada Valdastico: messa in minoranza la giunta leghista (Di sabato 11 dicembre 2021) Che il Trentino non volesse la prosecuzione verso nord dell’autostrada Valdastico lo si sapeva da sempre, nonostante il tentativo della giunta leghista di Maurizio Fugatti, in accordo con la Regione Veneto di Luca Zaia, di rinverdire un progetto che non è mai decollato. Adesso si è dichiarata contraria anche la Regione Trentino Alto Adige al completo, composta dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Il Consiglio regionale ha infatti bloccato, con un ordine del giorno, i progetti di nuove autostrade, con l’obiettivo di fermare l’avanzata del cemento nelle valli alpine. Si tratta probabilmente di un colpo definitivo alle velleità della società autostradale Brescia-Padova che puntava sui nuovi lavori da Piovene Rocchette (in provincia di Vicenza) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Che ilnon volesse la prosecuzione verso nordlo si sapeva da sempre, nonostante il tentativo delladi Maurizio Fugatti, in accordo con la Regione Veneto di Luca Zaia, di rinverdire un progetto che non è mai decollato. Adesso si è dichiarata contraria anche la Regioneal completo, composta dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Il Consiglio regionale ha infatti bloccato, con un ordine del giorno, i progetti di nuove autostrade, con l’obiettivo di fermare l’avanzata del cemento nelle valli alpine. Si tratta probabilmente di un colpo definitivo alle velleità della società autostradale Brescia-Padova che puntava sui nuovi lavori da Piovene Rocchette (in provincia di Vicenza) ...

