Il 'solito' Ibra salva il Milan dalla sconfitta: solo un pari ad Udine (Di sabato 11 dicembre 2021) Pareggio del Milan ad Udine con Ibrahimovic che nel finale pareggia i conti di Beto. Lo svedese salva ancora una volta i rossoneri. Dopo l'eliminazione di Champions League continua il momento difficile per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, in totale emergenza offensiva, non vanno oltre l'1 a 1 contro l'Udinese con Zlatan Ibrahimovic Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

