Il referendum in Nuova Caledonia non riguarda solo la Nuova Caledonia (Di sabato 11 dicembre 2021) Domenica si vota per la terza volta in pochi anni per l'indipendenza dalla Francia, che teme conseguenze sulla propria politica interna Leggi su ilpost (Di sabato 11 dicembre 2021) Domenica si vota per la terza volta in pochi anni per l'indipendenza dalla Francia, che teme conseguenze sulla propria politica interna

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Il referendum in Nuova Caledonia non riguarda solo la Nuova Caledonia - ilpost : Il referendum in Nuova Caledonia non riguarda solo la Nuova Caledonia - VirgilioVazzari : È stato un anno straordinario per Nicola Sturgeon: che ora vuol capitalizzare la sua popolarità, preparando il terr… - antoniomariana6 : RT @Massross: #ENERGIA, #Transizione, da Petrostati a Elettrostati. Es.: domenica Referendum Nuova Caledonia indipendenza????Francia, ombre????… - villacalendasco : RT @Massross: #ENERGIA, #Transizione, da Petrostati a Elettrostati. Es.: domenica Referendum Nuova Caledonia indipendenza????Francia, ombre????… -