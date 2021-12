Il primario Gnudi: 'Non si investe sul personale e il lavoro peggiora. Ecco cosa serve al Pronto soccorso' (Di sabato 11 dicembre 2021) PESARO - 'Il problema è anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel quale riponevo molte speranze. Per la parte riguardante la sanità il Pnrr è scritto con i piedi perché tutti questi grandi ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 11 dicembre 2021) PESARO - 'Il problema è anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel quale riponevo molte speranze. Per la parte riguardante la sanità il Pnrr è scritto con i piedi perché tutti questi grandi ...

Advertising

RobertoBurioni : La mia solidarietà al collega Umberto Gnudi, primario del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pesaro e in prima linea… - RadioIncontroPs : ????? A difesa del dottor Umberto Gnudi e della sua famiglia dagli attacchi sconsiderati dei no-vax, interviene il s… - The_Real_Ref : RT @SimoneDC75: Avevo la curiosità di vedere l’intervista al dentista siliconato, poi sono rimasto per il collega procuratore di quest’ulti… - Mariate48641882 : RT @SimoneDC75: Avevo la curiosità di vedere l’intervista al dentista siliconato, poi sono rimasto per il collega procuratore di quest’ulti… - SalvoStinson : RT @UmbertoCarriera: Il Primario del Pronto Soccorso di Pesaro, Umberto Gnudi deve essere rimosso dal suo incarico:le sue dichiarazioni son… -