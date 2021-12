Il premio Atreju a Beatrice Venezi. Scandalizzò Sanremo dicendo: «Sono direttore d’orchestra, non direttrice» (Di sabato 11 dicembre 2021) La meritocrazia, la cultura, la necessità di contaminare. E, naturalmente, la questione della disparità di trattamento tra uomo e donna nel mondo del lavoro, che però non si risolve e non si può risolvere con le quote rosa. Il premio Atreju assegnato a Beatrice Venezi, direttore – e non direttrice – d’orchestra come ci tenne a sottolineare a Sanremo, suscitando non poche polemiche, è stato l’occasione per una riflessione ad ampio spettro su questi ed altri temi. Una riflessione, in fin dei conti, sui talenti che l’Italia può esprimere, ma che spesso zavorra con luoghi comuni, convenzioni, stereotipi. Come quelli secondo i quali, se una donna non la chiami declinando al femminile il ruolo che ricopre, sei vittima dei più opprimenti retaggi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) La meritocrazia, la cultura, la necessità di contaminare. E, naturalmente, la questione della disparità di trattamento tra uomo e donna nel mondo del lavoro, che però non si risolve e non si può risolvere con le quote rosa. Ilassegnato a– e noncome ci tenne a sottolineare a, suscitando non poche polemiche, è stato l’occasione per una riflessione ad ampio spettro su questi ed altri temi. Una riflessione, in fin dei conti, sui talenti che l’Italia può esprimere, ma che spesso zavorra con luoghi comuni, convenzioni, stereotipi. Come quelli secondo i quali, se una donna non la chiami declinando al femminile il ruolo che ricopre, sei vittima dei più opprimenti retaggi ...

Advertising

Corriere : Atreju, il ct Roberto Mancini alla festa di Fratelli d’Italia per ritirare un premio - rtl1025 : ?? Il ct della Nazionale, #RobertoMancini, è salito sul palco della festa di #FDI, Atreju, in corso a #Roma. Mancini… - AA31192Patriota : RT @SecolodItalia1: Il premio Atreju a Beatrice Venezi. Scandalizzò Sanremo dicendo: «Sono direttore d’orchestra, non direttrice» https://t… - SecolodItalia1 : Il premio Atreju a Beatrice Venezi. Scandalizzò Sanremo dicendo: «Sono direttore d’orchestra, non direttrice»… - lyllalara : RT @Corriere: Atreju, il ct Roberto Mancini alla festa di Fratelli d’Italia per ritirare un premio -