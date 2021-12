Il potere inquietante delle cose carine (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Cute sta colonizzando il nostro mondo. Ma perché? E perché in modo tanto esplosivo proprio nella nostra epoca? Potremmo pensare che il Cute sia talmente trito da non meritare la nostra attenzione e che quindi non costituisca un argomento degno di indagine. Oppure che sia talmente perverso, per la stereotipata vulnerabilità che impone ai suoi oggetti, forse anche con un certo compiacimento, da meritare poco più del nostro disprezzo. Pertanto sarebbe inutile, nel migliore dei casi, tentare di scavare in qualcosa di tanto superficiale come la figura della ragazza felina Hello Kitty; in Pikachu, il mostro dei Pokémon; in E.T., con il suo aspetto allampanato e raggrinzito; nelle bruttissime bambole Cabbage Patch Kids; e nella strana evoluzione di Topolino dopo la Seconda guerra mondiale. O forse siamo ormai talmente abituati al Cute che non ci accorgiamo di quanto sia onnipresente: per ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Cute sta colonizzando il nostro mondo. Ma perché? E perché in modo tanto esplosivo proprio nella nostra epoca? Potremmo pensare che il Cute sia talmente trito da non meritare la nostra attenzione e che quindi non costituisca un argomento degno di indagine. Oppure che sia talmente perverso, per la stereotipata vulnerabilità che impone ai suoi oggetti, forse anche con un certo compiacimento, da meritare poco più del nostro disprezzo. Pertanto sarebbe inutile, nel migliore dei casi, tentare di scavare in qualcosa di tanto superficiale come la figura della ragazza felina Hello Kitty; in Pikachu, il mostro dei Pokémon; in E.T., con il suo aspetto allampanato e raggrinzito; nelle bruttissime bambole Cabbage Patch Kids; e nella strana evoluzione di Topolino dopo la Seconda guerra mondiale. O forse siamo ormai talmente abituati al Cute che non ci accorgiamo di quanto sia onnipresente: per ...

gaxdestination : RT @mariolavia: 'Davanti a noi sta un uomo inquietante, che ha accettato di presiedere due governi di segno opposto senza batter ciglio, an… - cenere_dbd : Marked as to-read: Carino! Il potere inquietante delle c... by Simon May - CristinaMolendi : RT @mariolavia: 'Davanti a noi sta un uomo inquietante, che ha accettato di presiedere due governi di segno opposto senza batter ciglio, an… - _pietrodelasco_ : @ilriformista @tizianamaiolo Il potere inquietante dello Stato. - IlariaCampodon1 : RT @LUISSopen: NOVITÀ IN LIBRERIA “CARINO!” Per il filosofo Simon May le cose che troviamo adorabili nascondono anche un altro, inquietan… -

Ultime Notizie dalla rete : potere inquietante STELLE NERE 10/22 dicembre al Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia Sarà proprio il dialogo con Pietro Koch, inquietante manifestazione del potere e del sadismo, a mettere a nudo le loro contraddizioni, fino a mettere in discussione il senso dell'essere artisti, in ...

Euroburocrati folli malati di onnipotenza " Adesso il futuro è più inquietante, perché abbiamo un neo Stato franco - prussiano, appunto, con ... È frutto di un comportamento irrazionale diretto ad affermare un potere. Non sono spiegabili ...

Il potere inquietante delle cose carine Linkiesta.it Sarà proprio il dialogo con Pietro Koch,manifestazione dele del sadismo, a mettere a nudo le loro contraddizioni, fino a mettere in discussione il senso dell'essere artisti, in ...Adesso il futuro è più, perché abbiamo un neo Stato franco - prussiano, appunto, con ... È frutto di un comportamento irrazionale diretto ad affermare un. Non sono spiegabili ...