Il populismo non è una risposta alla grave crisi politica che viviamo Serve nuova democrazia

Da circa trent'anni la Repubblica vive una grave crisi politica. Essa non dà segni di regressione poiché la crisi del sistema democratico è, prima di tutto, dovuta al vuoto di politica registrato dalla scomparsa dei partiti e la conseguente espulsione della gente dai processi di partecipazione alla vita delle istituzioni e alla dinamica valoriale della società. Il populismo, seminato dal berlusconismo, ha trovato facile sviluppo dalla scomparsa delle identità che alimentavano le culture politiche della democrazia italiana e animavano una lotta politica che, nell'azione dei corpi intermedi, sviluppava, in un Paese difficile, complesso e pure fragile come il nostro, il senso di un ...

