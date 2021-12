Il piano per un colpo di Stato di Trump dietro l’assalto a Capitol Hill: come doveva funzionare il golpe del 6 gennaio (Di sabato 11 dicembre 2021) Esisteva un piano dettagliato per un colpo di Stato negli Stati Uniti che circolava fino a pochi giorni prima dell’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Un giorno prima dell’attacco, l’ex capo dello staff di Donald Trump, Mark Meadows, ha ricevuto via email una presentazione in Powerpoint di 38 pagine consegnata ora alla commissione del Congresso che indaga sulle vicende del 6 gennaio. Il piano sarebbe Stato redatto da un ex colonnello texano dell’esercito e prevedeva che Trump avrebbe dovuto mantenere il potere, sulla base di una serie di notizie infondate, tra cui il fatto che: «i cinesi hanno sistematicamente ottenuto il controllo sul nostro sistema elettorale», in almeno otto ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) Esisteva undettagliato per undinegli Stati Uniti che circolava fino a pochi giorni prima delil 62021. Un giorno prima dell’attacco, l’ex capo dello staff di Donald, Mark Meadows, ha ricevuto via email una presentazione in Powerpoint di 38 pagine consegnata ora alla commissione del Congresso che indaga sulle vicende del 6. Ilsarebberedatto da un ex colonnello texano dell’esercito e prevedeva cheavrebbe dovuto mantenere il potere, sulla base di una serie di notizie infondate, tra cui il fatto che: «i cinesi hanno sistematicamente ottenuto il controllo sul nostro sistema elettorale», in almeno otto ...

