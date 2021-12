Il piano di Natale di Figliuolo per superare la quarta ondata (Di sabato 11 dicembre 2021) Dal 13 al 26 dicembre le Regioni dovranno somministrare 6,3 milioni di dosi di vaccino. Sono i valori target inviati alle Regioni dal commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. Tra il 13 e il 17 dicembre è auspicabile che le Regioni somministrino quindi come minimo 500mila dosi al giorno, il 18 e il 19 dicembre 350mila dosi al giorno, tra il 20 e il 24 dicembre 500mila dosi al giorno, e il 25 e 26 dicembre 300mila dosi al giorno. La strategia di Figliuolo punta, secondo i calcoli del generale a minimizzare gli effetti dell’aumento dei contagi: aumentando la tabella di marcia delle vaccinazioni si dovrebbe evitare di far impennare la curva epidemiologica. Tutto per “salvare il Natale”. Ma per riuscirci è necessario anche che le campagna vaccinale per i bambini tra 5 e 11 anni parta bene: “La ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Dal 13 al 26 dicembre le Regioni dovranno somministrare 6,3 milioni di dosi di vaccino. Sono i valori target inviati alle Regioni dal commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo. Tra il 13 e il 17 dicembre è auspicabile che le Regioni somministrino quindi come minimo 500mila dosi al giorno, il 18 e il 19 dicembre 350mila dosi al giorno, tra il 20 e il 24 dicembre 500mila dosi al giorno, e il 25 e 26 dicembre 300mila dosi al giorno. La strategia dipunta, secondo i calcoli del generale a minimizzare gli effetti dell’aumento dei contagi: aumentando la tabella di marcia delle vaccinazioni si dovrebbe evitare di far impennare la curva epidemiologica. Tutto per “salvare il”. Ma per riuscirci è necessario anche che le campagna vaccinale per i bambini tra 5 e 11 anni parta bene: “La ...

