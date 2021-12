Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 11 Dicembre 2021 – Video

(Di sabato 11 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Spesso il Signore non vuole che la nostra volontà”.del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo amore L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #6dicembre #PapaFrancesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Rivolgendo il pensiero ai tanti incontri, ai volt… - Paolo18030138 : RT @Azzurraurra: Dal fondo del cuore mi saliva da giorni un pensiero insistente: 'mi sto dimenticando qualcosa, ma cosa? dove? A Dublin o i… - ungaro_c : RT @Azzurraurra: Dal fondo del cuore mi saliva da giorni un pensiero insistente: 'mi sto dimenticando qualcosa, ma cosa? dove? A Dublin o i… - nmtedeschi : Io brucerò all'inferno ma sarò in ottima compagnia Non l'ha detto Giovanna d'Arco,anche perché è Santa. È un mio pe… - acamilli : RT @Azzurraurra: Dal fondo del cuore mi saliva da giorni un pensiero insistente: 'mi sto dimenticando qualcosa, ma cosa? dove? A Dublin o i… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero Santa

La Luce di Maria

...settimanalmente e non hanno bisogno dei riflettori dell'aula per far valere il loro. Anche ... alla Fiera diLucia la riscoperta della tradizione alimentare romagnola Rimini,Tiberio: da ...Il Natale si apre con l'inaugurazione del Presepe Monumentale diMaria, fatto dalle sapienti ... un'occasione per degustare il buon vino locale e regalare unterritoriale, il tutto ...Buon Natale 2021, le frasi d'auguri più belle del web. Ecco un'altra carrellata di belle citazioni per queste giornate di festa, alcuni esempi ...Ricordo bene Andrea, gli occhi smarriti e una paura di crescere che non mostrava limiti. Sette anni, anzi quasi otto, e intorno un quartiere bastardo fatto di strade sterrate, case popolari e tanta vi ...