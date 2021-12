Il Pd candida Cecilia D’Elia. Calenda protesta (Di domenica 12 dicembre 2021) Era diventato l’architrave della legislatura, il collegio Roma I della Camera lasciato libero prima da Paolo Gentiloni e poi da Roberto Gualtieri. Su quel pezzo di centro storico all’interno delle mura aureliane e sulle elezioni suppletive del 16 gennaio si erano scaricate tutte le tensioni politiche degli ultimi mesi e del futuro prossimo della legislatura. È qui che pareva dovesse tenersi una specie di referendum sulla coalizione tra Pd e M5S (se si fosse candidato Giuseppe Conte). È qui che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 12 dicembre 2021) Era diventato l’architrave della legislatura, il collegio Roma I della Camera lasciato libero prima da Paolo Gentiloni e poi da Roberto Gualtieri. Su quel pezzo di centro storico all’interno delle mura aureliane e sulle elezioni suppletive del 16 gennaio si erano scaricate tutte le tensioni politiche degli ultimi mesi e del futuro prossimo della legislatura. È qui che pareva dovesse tenersi una specie di referendum sulla coalizione tra Pd e M5S (se si fosseto Giuseppe Conte). È qui che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

