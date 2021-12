Il Pd candida Cecilia D' Elia alle suppletive per il seggio di Roma Centro

Advertising

_DAGOSPIA_ : IL PD CANDIDA CECILIA D'ELIA, RESPONSABILE PARI OPPORTUNITÀ DEL PARTITO, ALLE SUPPLETIVE DI ROMA… - rep_roma : Suppletive, Pd candida Cecilia D'Elia a Roma [aggiornamento delle 16:45] - andreastoolbox : Il Pd candida Cecilia D'Elia alle suppletive al collegio Roma 1 - Rai News - telodogratis : Elezioni, Pd candida Cecilia D’Elia a Roma 1 - italiaserait : Elezioni, Pd candida Cecilia D’Elia a Roma 1 -

Ultime Notizie dalla rete : candida Cecilia

Si vota il 16 gennaio. Il Partito democraticoD'Elia, responsabile pari opportunità del Pd, alle suppletive di Roma Centro, il seggio che lascia il sindaco Roberto Gualtieri. La direzione romana del partito, a quanto si apprende, ...... l'altro sindaco di Roma Per il seggio alla Camera lasciato vacante da Roberto Gualtieri, il Pd sta per ufficializzare la candidatura diD'Elia, portavoce della Conferenza delle donne ...Roma, 11 dic. (LaPresse) - Sarà Cecilia D'Elia la candidata del Pd alle suppletive di Roma Centro, seggio vacante dopo l'elezione a sindaco di Roberto ...Roma, 11 dic. E' stata approvata per acclamazione all'unanimità da parte della Direzione del Pd Roma la candidatura di Cecilia D'Elia alle suppletive di gennaio ...