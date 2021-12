Il Novavax verso il via libera dell’Ema. Il vaccino che può convincere pure i No Vax. Il farmaco usa tecniche consolidate. E viene considerato molto affidabile (Di sabato 11 dicembre 2021) Una nuova stella potrebbe a breve brillare nel cielo vaccinale internazionale; potrebbe brillare per la gioia dei No Vax che l’attendono come un messia capace di allontanare le loro irrazionali paure. Si tratta del nuovo vaccino Novavax – made in Usa – che presto – tra il 16 e il 20 dicembre 2021 – potrebbe essere approvato dall’Ema, Agenzia Europea del farmaco e poi seguire il tradizionale iter con l’approvazione quasi immediata dell’Agenzia italiana del farmaco. Il nuovo vaccino si distingue da quelli precedenti e che abbiamo imparato a conoscere che usano differenti tecnologie. Ricordiamo che Pfizer e Moderna utilizzano la tecnologia a mrna messaggero che fa produrre alle cellule umane la proteina spike, cioè il grimaldello che il virus usa per ficcarsi dentro le cellule stesse infettandole. Invece ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Una nuova stella potrebbe a breve brillare nel cielo vaccinale internazionale; potrebbe brillare per la gioia dei No Vax che l’attendono come un messia capace di allontanare le loro irrazionali paure. Si tratta del nuovo– made in Usa – che presto – tra il 16 e il 20 dicembre 2021 – potrebbe essere approvato dall’Ema, Agenzia Europea dele poi seguire il tradizionale iter con l’approvazione quasi immediata dell’Agenzia italiana del. Il nuovosi distingue da quelli precedenti e che abbiamo imparato a conoscere che usano differenti tecnologie. Ricordiamo che Pfizer e Moderna utilizzano la tecnologia a mrna messaggero che fa produrre alle cellule umane la proteina spike, cioè il grimaldello che il virus usa per ficcarsi dentro le cellule stesse infettandole. Invece ...

Advertising

fcolarieti : Il Novavax verso il via libera dell’Ema. Il vaccino che può convincere pure i No Vax. Il farmaco usa tecniche conso… - MauroGentileTv : RT @Gazzettino: Novavax, vaccino a base proteica (con spike) «verso l'ok»: come funziona per rafforzare le risposte immunitarie https://t.c… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Novavax, vaccino a base proteica (con spike) «verso l'ok»: come funziona per rafforzare le risposte immunitarie https:/… - Gazzettino : Novavax, vaccino a base proteica (con spike) «verso l'ok»: come funziona per rafforzare le risposte immunitarie - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Novavax, vaccino a base proteica (con spike) «verso l'ok»: come funziona per rafforzare le risposte immunitarie https:/… -