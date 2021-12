Il Napoli ha detto no a Dalma Maradona, non può girare allo stadio perché il Napoli farà la serie sul club (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Napoli ha definitivamente no a Dalma Maradona che non potrà, per il suo documentario La “Hija de Dios”, girare allo stadio che porta il nome di suo padre. Dalma ci è rimasta molto male, scrive la Gazzetta. Il club le ha risposto, come riporta il quotidiano sportivo: De Laurentiis non ha risposto direttamente a Dalla che pero? ha ricevuto una mail: l’avvocato del presidente, Lorenzo De Sanctis, le ha confermato il diniego alla richiesta di ingresso allo stadio che porta il suo stesso cognome, giustificando il nuovo no con una trattativa in corso con una piattaforma internazionale per la registrazione di una serie. serie tv di cui ha parlato ieri. «Abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilha definitivamente no ache non potrà, per il suo documentario La “Hija de Dios”,che porta il nome di suo padre.ci è rimasta molto male, scrive la Gazzetta. Ille ha risposto, come riporta il quotidiano sportivo: De Laurentiis non ha risposto direttamente a Dalla che pero? ha ricevuto una mail: l’avvocato del presidente, Lorenzo De Sanctis, le ha confermato il diniego alla richiesta di ingressoche porta il suo stesso cognome, giustificando il nuovo no con una trattativa in corso con una piattaforma internazionale per la registrazione di unatv di cui ha parlato ieri. «Abbiamo ...

Advertising

napolista : Il Napoli ha detto no a Dalma Maradona, non può girare allo stadio perché il Napoli farà la serie sul club Lo scri… - titty_napoli : @Gugliel70543082 Parlano più con mia madre e le hanno detto che non sanno bene ancora..stamattina aveva 110 di batt… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Osimhen ha detto a Spalletti di voler recuperare in fretta - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Osimhen ha detto a Spalletti di voler recuperare in fretta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Osimhen ha detto a Spalletti di voler recuperare in fretta -