Il Monza interessato all’attaccante dell’Atalanta | Berlusconi vuole creare una squadra da sogno

Leggi su rompipallone

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ildi Giovanni Stroppa è attualmente al quinto posto in classifica in piena zona playoff, l’obiettivo dichiarato dal club lombardo è la promozione in Serie A. Per raggiungere questo storico traguardo la società è intenzionata a puntellare la rosa nel corso della sessione invernale di calciomercato. I biancorossi hanno posato gli occhi su Roberto Piccoli, classe 2001 di proprietà. Roberto Piccoli Atalanta Secondo quanto riportato da Nicolò Schira,e Galliani vorrebbero ingaggiare in prestito l’ex calciatore dello Spezia. Non si tratta di un’operazione facile, ma ilci proverà. Piccoli in questa stagione è sceso in campo in 9 occasioni, giocando solo alcuni spezzoni di gara nei quali ha messo a segno un gol. Per l’attaccante, un trasferimento in Serie B, potrebbe essere ...