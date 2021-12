Il monologo di Crozza | “Covid? La terza dose va a ruba Ormai nel presepe c’è il pastore che controlla il green pass”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Nella nuova puntata di Fratelli di– in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ Maurizionel suofa il punto sulla situazione dei vaccini in Italia: “Da noi ci sono quasi il 90% di vaccinati…io sono ottimista: la, questo Natale, va anel, accanto alla grotta c’è uncheil. E i Re Magi portano oro, incenso e braccia di silicone….” Streaming ed episodi completi su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Il monologo di Crozza: “Covid? La terza dose va a ruba. Ormai nel presepe c’è il pastore che controlla il green pas… - BobyDucetinaSus : Maurizio Crozza e il monologo sul no-vax col braccio di silicone, Salvin... - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: - Affaritaliani : - Affaritaliani : Monologo Crozza: “Covid? la terza dose va a ruba. ormai nel presepe c’e’ il pastore che controlla il Green Pass” -

Ultime Notizie dalla rete : monologo Crozza

Il Fatto Quotidiano

Inside clamoroso E INOLTRE Fratelli di/ Berlusconi pur di avere il posto di Mattarella: 'Se resto me stesso chi vuole che mi voti?' ( Clicca qui per il video ) Leggi anchecontinua ......che Maurizioha fatto in uno dei suoi ultimi sketch non è affatto piaciuta alle forze dell'ordine. Il comico, infatti, li ha definiti 'untori dell'ordine'. E non solo: alla fine del...Venerdì, 10 dicembre 2021 Home > aiTv > Monologo Crozza: “Covid? la terza dose va a ruba. ormai nel presepe c’e’ il pastore che controlla il Green Pass” Maurizio Crozza nel suo monologo fa il punto su ...Berlusconi presidente della Repubblica, mancano 14 voti: l'articolo di Affaritaliani.it ispira Maurizio Crozza ...