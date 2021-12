Il Milan pareggia, dal web sono sicuri: “Il Napoli non reggerà la pressione” (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Milan pareggia con l’Udinese in Serie A, grazie a Zlatan Ibrahimovc che segna il gol dell’1-1 finale al minuto 92. Con questo risultato il Napoli ha una ghiottissima opportunità, ovvero agguantare il Milan al primo posto in classifica prima di giocare il primo scontro diretto per lo scudetto a Milano. Il Napoli gioca domenica 12 dicembre 2021 con l’Empoli allo stadio Diego Armando Maradona. Dunque un’occasione ghiotta per cercare di raggiungere il Milan al primo posto in classifica e tenere ancora dietro l’Inter. Poi gli azzurri nel turno successivo di campionato se la vedranno con il Milan allo stadio San Siro. Dopo il pareggio del Milan ci sono stati molti utenti del web che hanno cominciato a parlare anche del ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilcon l’Udinese in Serie A, grazie a Zlatan Ibrahimovc che segna il gol dell’1-1 finale al minuto 92. Con questo risultato ilha una ghiottissima opportunità, ovvero agguantare ilal primo posto in classifica prima di giocare il primo scontro diretto per lo scudetto ao. Ilgioca domenica 12 dicembre 2021 con l’Empoli allo stadio Diego Armando Maradona. Dunque un’occasione ghiotta per cercare di raggiungere ilal primo posto in classifica e tenere ancora dietro l’Inter. Poi gli azzurri nel turno successivo di campionato se la vedranno con ilallo stadio San Siro. Dopo il pareggio delcistati molti utenti del web che hanno cominciato a parlare anche del ...

