Il Milan è stanco | Ibra lo salva al 92' L' Udinese di Cioffi sfiora l' impresa

(Di sabato 11 dicembre 2021) E alla fine arriva. Ci pensa Zlatan, con una zampata al 92', a evitare alcapolista la seconda sconfitta in quattro giorni tra campionato e Champions. Al gol di Beto che aveva illuso l'...

La Gazzetta dello Sport

Beto implacabile ? Il primo tempo delè largamente deficitario. Sul piano del ritmo, tanto per cominciare: se n'è parlato tanto nel confronto col Liverpool, ma anche davanti all'Udinese i ......chi è piùo sostituendo chi appare meno brillante in campo con chi invece ha più forze fresche, fisiche e mentali (oltre ad aver avuto, fin qui, certamente meno infortuni rispetto ae ...