Il meteo in Campania: le previsioni di sabato 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 11 dicembre: Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1246m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1304m. I venti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,11: Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1246m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1304m. I venti ...

