Il dramma di Emanuele Sabatino | trovato morto a 45 anni | ecco chi era Ema Motorsport

Si chiamava Emanuele Sabatino, anche se sul web era conosciuto da tutti come Ema Motorsport. Uno degli YouTuber italiani più conosciuti dagli utilizzatori della piattaforma è deceduto a soli 45 anni, come fa sapere anche Fanpage. La notizia è stata resa nota tramite un comunicato diffuso sui social da sua moglie e dalla sua famiglia, oltre che dai suoi colleghi meccanici. LEGGI ANCHE => dramma nel calcio minore: trovato impiccato Filippo Viscido, aveva 31 anni Emanuele Sabatino, in arte Ema Motorsport, è stato trovato senza vita all'interno della sua officina di Broni, in provincia di Pavia. Come rivelato dai Carabinieri, sembra che la star del web si sia tolta la vita: l'uomo è ...

