Il CEO della società che ha licenziato 900 dipendenti su Zoom si prende una pausa dall'azienda (Di sabato 11 dicembre 2021) Negli ultimi giorni, la sua storia aveva fatto il giro del mondo. Si è parlato a lungo di Vishal Garg, il CEO di Better.com, la società di mutui e investimenti che aveva deciso di licenziare ben 900 dipendenti dell'azienda nel corso di una chiamata via Zoom. Un rituale decisamente insolito e inappropriato, anche perché comunicato a bruciapelo. All'inizio della call, l'amministratore aveva detto: «Se siete in questa chiamata è perché vi trovate tra i dipendenti che saranno licenziati». Una decisione che non aveva risparmiato conseguenze e che aveva immediatamente sollevato le proteste tra i lavoratori di Better.com e non solo, costringendo il CEO a una lettera di scuse. Oggi, si registra un ulteriore passaggio: Vishal Garg ha preso una pausa dall'azienda, con effetto ...

