Il blitz alle auto nel parcheggio dell’ospedale di Bergamo con volantini contro la “dittatura sanitaria”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo aver finito il turno in ospedale, tutti gli operatori sanitari che avevano lasciato l’nelprincipale del Papa Giovanni XIII di, forse la città che ha pagato il tributo più caro in termini di vite umane per via della pandemia, hanno trovato un bigliettino sul parabrezza: “Chi collabora con lane sarà anch’esso vittima! I vaccini uccidono! Il Green pass è nazismo sanitario! Lotta con i vivi”, il messaggio. Un vero e proprioda parte di no vax, che invitavano anche a seguire su Telegram il movimento “VV”, “Verità sui Vaccini”. A denunciare il tutto è stato il primario Stefano Fagiuoli, direttore di Medicinadi. “Posati sulledi tutti i dipendenti dell’Asst Papa Giovanni XXIII”, ha ...

neXtquotidiano : CHE VIGLIACCATA Il blitz dei #novax alle auto nel parcheggio dell'ospedale di #Bergamo con volantini contro il vac… - analistapercaso : La Zanzara, Mauro da Mantova ricoverato per Covid: «È intubato e non risponde alle cure».

'Non è possibile che questo avvenga, non corrispondeindicazioni della nostra Costituzione e soprattutto butta via un patrimonio che si è costruito con la fatica'. 'Non possiamo diventare un ...Non rispondecure. Ilda untore in un supermercato Si era recato in un supermercato con la febbre a 38° e la mascherina abbassata, una follia di cui lo stesso Maurizio Buratti si vantava ...Padre e figlio arresti dai carabinieri a Qualiano per spaccio. Trovati con 104 grammi di cocaina e 4 mila euro in contanti ...In serie D maschile questa sera, con palla a due fissata per le ore 18:30, scende in campo Modena Basket, che ospita i reggiani di Cavriago. Gli arancio-neri arrivano dal blitz esterno sul campo di Gu ...