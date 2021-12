Il Barcellona fa sul serio per il gioiello del Manchester City: offerti 60 milioni! (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Barcellona vuole Ferran Torres. Senza alcun dubbio è lui il principale obiettivo della dirigenza e andrebbe a rappresentare un innesto fondamentale per la scacchiera di Xavi. Ferran Torres, Manchester CityFerran Torres è convinto dal progetto del Barcellona e vorrebbe lasciare il Manchester City già a gennaio, ma convincere i Citizens a lasciarlo partire non sarà semplice. Il Barcellona vuole provarci. Secondo Sport, il club catalano ha alzato la propria offerta a 45 milioni fissi più 15 di bonus, non lontano da quei 70 milioni richiesti dal Manchester City. Il club inglese avrebbe chiesto l’inserimento di una contropartita per sbloccare la trattativa. Il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilvuole Ferran Torres. Senza alcun dubbio è lui il principale obiettivo della dirigenza e andrebbe a rappresentare un innesto fondamentale per la scacchiera di Xavi. Ferran Torres,Ferran Torres è convinto dal progetto dele vorrebbe lasciare ilgià a gennaio, ma convincere i Citizens a lasciarlo partire non sarà semplice. Ilvuole provarci. Secondo Sport, il club catalano ha alzato la propria offerta a 45 milioni fissi più 15 di bonus, non lontano da quei 70 milioni richiesti dal. Il club inglese avrebbe chiesto l’inserimento di una contropartita per sbloccare la trattativa. Il ...

