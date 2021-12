Il bacio di Delia Duran è fake? L’ex fidanzata dell’uomo misterioso lo smaschera clamorosamente (Di sabato 11 dicembre 2021) Il bacio tra Delia Duran e il misterioso uomo che hanno mostrato al Grande Fratello Vip ieri sera, sarebbe palesemente fake. I colleghi di Very Inutil People hanno avuto una interessante chiacchierata con L’ex fidanzata di Carlo Cuozzo (questo il nome del “man del gossip”) che ha vuotato il sacco. Il bacio di Delia Duran... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 11 dicembre 2021) Iltrae iluomo che hanno mostrato al Grande Fratello Vip ieri sera, sarebbe palesemente. I colleghi di Very Inutil People hanno avuto una interessante chiacchierata condi Carlo Cuozzo (questo il nome del “man del gossip”) che ha vuotato il sacco. Ildi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

