Il 13 e 14 Dicembre l'evento benefico "Charity Christmas Padel" (Di sabato 11 dicembre 2021) Obiettivo dell'evento è finanziare i progetti della Fondazione Cannavaro-Ferrara impegnata nel contrasto alle diverse forme di disagio giovanile Al via il 13 e 14 Dicembre 2021, alle ore 11.30, presso l'Azul Padel Napoli, il "Charity Christmas Padel by Givova", la prima edizione dell'evento sportivo, che coniuga sport, spettacolo e la solidarietà. Nelle due giornate saranno protagoniste quattro squadre, la Nazionale Cantanti, la Nazionale Attori, la PadelArtisti ed una rappresentanza della Fondazione Cannavaro Ferrara, che si alterneranno in campo con numerosi ospiti dello sport e dello spettacolo La PadelArtisti ideata da Simone Barazzotto è il primo team ufficiale in Italia che ha riunito sotto la stessa casacca ...

