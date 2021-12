Ibrahimovic, presenza numero 450 nei cinque maggiori campionati europei (Di sabato 11 dicembre 2021) Quella di stasera in occasione di Udinese-Milan sarà la presenza numero 450 nei cinque maggiori campionati europei per Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 dicembre 2021) Quella di stasera in occasione di Udinese-Milan sarà la450 neiper

Advertising

PianetaMilan : @Ibra_official , presenza numero 450 nei cinque maggiori campionati europei #ACMilan #Milan #SempreMilan… - sportli26181512 : Ibrahimovic, con l’Udinese potrebbe arrivare al 450ª presenza nei maggiori campionati: La prossima sarà la 450° pre… - gabriele_rogani : Urgono consigli fantacalcistici: assodata la presenza di #Immobile con la #Lazio e di #Ibrahimovic con il #Milan, chi per il terzo slot? - acciaioseta : @Swaffle_7 Ibrahimovic è un plus. Uno che aggiunge, non l'unico su cui puntare. Il problema sono gli altri rotti. A… -