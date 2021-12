Ibra risponde a Beto | fra Udinese e Milan finisce 1-1

(Di sabato 11 dicembre 2021) UDINE (ITALPRESS) – L'alla sua prima gara con Cioffi capo allenatore sfiora l'impresa di fermare la capolista, che solo nel recupero dopo il 90? acciuffa il pari alla Dacia Arena replicando conhimovic all'iniziale vantaggio di. I bianconeri muovono la classifica portando a casa l'ottavo pareggio stagionale, il Diavolo interrompe invece la striscia aperta di due vittorie.Molto palleggio per la squadra di Pioli in avvio di match, ma l'non sta a guardare e prova a sfondare la linea con Deulofeu, il più attivo dei suoi a cercare la porta. Il gol del vantaggio bianconero, giunto poco dopo il quarto d'ora, deriva da un errore a centrocampo di Bennacer: Arslan ne approfitta recuperando palla e servendoche si distende in contropiede e ribatte in rete dopo ...

.... Ci pensa Zlatan, con una zampata al 92', a evitare al Milan capolista la seconda sconfitta in quattro giorni tra campionato e Champions. Al gol di Beto che aveva illuso l'Udineseil ...Commenta per primo Ex incrociati. Zlatan Ibrahimovic chiama, Hakan Calhanoglu non. Almeno a parole. Nel suo nuovo libro ' Adrenalina ', l'attaccante svedese del Milan ...stesse cose senza? ...Udinese - Milan 1-1 nel posticipo serale del sabato: Ibra risponde a Beto. In una partita nervosa, per nulla giocata bene dal Milan, l'undici rossonero riesce a strappare un punto contro la rivitalizz ...Dopo l'eliminazione in Champions League, i rossoneri pareggiano in campionato e ora rischiano di essere superati dall'Inter. Espulso nel finale Success ...