Ibra ancora nella storia! Lo svedese come Messi e Ronaldo (Di domenica 12 dicembre 2021) Al minuto 92, quando le speranze del Milan erano ormai ridotte all’osso, Zlatan Ibrahimovic ha sfoderato il colpo del grande campione. Il classe 1981 ha realizzato così la rete del definitivo pareggio ed ha raggiunto un altro storico traguardo. IbraCon la marcatura siglata questa sera alla Dacia Arena, lo svedese ha raggiunto quota 300 gol nei cinque grandi campionati europei. Ibrahimovic entra così nella storia, prima di lui ci sono riusciti solamente calciatori come Cristiano Ronaldo e Messi. Il portoghese è a quota 483, mentre l’argentino ne ha Messi a segno 475. Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Al minuto 92, quando le speranze del Milan erano ormai ridotte all’osso, Zlatanhimovic ha sfoderato il colpo del grande campione. Il classe 1981 ha realizzato così la rete del definitivo pareggio ed ha raggiunto un altro storico traguardo.Con la marcatura siglata questa sera alla Dacia Arena, loha raggiunto quota 300 gol nei cinque grandi campionati europei.himovic entra cosìstoria, prima di lui ci sono riusciti solamente calciatoriCristiano. Il portoghese è a quota 483, mentre l’argentino ne haa segno 475.

EnricoTurcato : La Champions 21/22 di Zlatan Ibrahimovic Presenze 4 Minuti 160 Gol 0 Assist 0 Tiri 3 Occasioni create 0 Gli anni… - Rossonero__1899 : Schifo e schifo assoluto Ci salva una giocata di Ibra C'è tanto ancora da fare e tanto ancora da correggere - napoliforever89 : Ma come fa ibra ad essere decisivo ancora a 40 anni? Lo sarebbe pure in un altro campionato? Oppure per esempio ne… - napoliforever89 : @famigliasimpson @AgoCannella @alessio_gaudino @Tvottiano @enrick81 @misterf_tweets @MaielloInside @fabriziomico… - piero_1959 : Sovrastati fisicamente in tutte le zone del campo,1 tiro in porta in 95 minuti!! Ancora una volta Ibra ci tiene in vita!! #Zlatan -