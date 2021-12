(Di sabato 11 dicembre 2021) In occasione della XVII Giornata del Contemporaneo, la Fondazione EBRIS e il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ospitano un evento nel segno di, curatrice, storica dell’arte ed ex funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Intrisa di una cultura assolutamente trasversale, archeologa di formazione e curatrice d’arte contemporanea per inclinazione,ha sperimentato il performativo ripensando nuove dinamiche di appropriazione dello spazio e di diffusione della cultura, rivolgendosi sempre ad un pubblico ampio e disparato. I punti cardine della sua ricerca sperimentale saranno ripercorsi attraverso i lavori di alcuni degli artisti che hanno ...

Advertising

inforcampania : PONTECAGNANO - AL MUSEO ARCHEOLOGICO I LUOGHI DI GIOVANNA – IN RICORDO DI MARIA GIOVANNA SESSA… -

Ultime Notizie dalla rete : luoghi Giovanna

Cronache Salerno

... il soprintendente ai Beni culturali Michele Benfari e il viceprefetto di Agrigento,... passione della famiglia Pirandello, la 1B (I paesaggi dell'anima e il Giano bifronte) ai suoidel ......PERCATTANEO INCISA Sabato 18 dicembre A 10 anni esatti dalla scomparsa di... che si svolgerà in alcunichiave della città, dove l'incontro con i cittadini è anche una ...Sono senza parole per una tragedia simile' 'Lavorava qui da non molto - spiega un commerciante della zona - ed era una ragazza solare e gentile con tutti i clienti. Misterbianco, il luogo in cui è sta ...Non si conosce ancora il movente dell'uccisione a sangue freddo di Giovanna Cantarero, la giovane 27enne di Catania che nella serata di ieri è stata raggiunta da una raffica mortale di colpi di arma d ...