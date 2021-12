I funerali di Lina Wertmüller fra sorrisi e ricordi commoventi (Di sabato 11 dicembre 2021) Molti i famigliari, gli amici e i personaggi pubblici che hanno partecipato ai funerali della regista: ecco alcune delle frasi più belle Leggi su vanityfair (Di sabato 11 dicembre 2021) Molti i famigliari, gli amici e i personaggi pubblici che hanno partecipato aidella regista: ecco alcune delle frasi più belle

Advertising

Agenzia_Ansa : Si terranno alle 11:30 alla Chiesa degli Artisti di Roma, i funerali di Lina Wertmuller, la regista scomparsa il 9… - fanpage : Giancarlo Giannini, attore feticcio di Lina Wertmuller, ha letto la poesia La goccia ai suoi funerali e, rotto dall… - Tg3web : A Roma i funerali di Lina Wertmüller. Applausi per l'ultimo saluto all'artista. La figlia: 'Sarebbe bello se le ven… - MemoriaLiquida : RT @fanpage: Giancarlo Giannini, attore feticcio di Lina Wertmuller, ha letto la poesia La goccia ai suoi funerali e, rotto dalla commozion… - marisa_coen : Non soffocare le persone con baci e abbracci per dimostrare affetto e stima. Basterebbe avvicinarsi con una mano su… -