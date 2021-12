Hockey pista, Serie A1 2021: Grosseto e Vercelli si aggiudicano gli anticipi della nona giornata (Di sabato 11 dicembre 2021) Si è aperta quest’oggi la nona giornata della Serie A1 di Hockey su pista 2021 e lo ha fatto con due anticipi molto interessanti, iniziando dallo scontro tra Telea Medical Sandrigo ed Edilfox Grosseto, in cui gli ospiti hanno segnato due reti nei primi cinque minuti, entrambi con Alexander Mount. In apertura di ripresa Diogo Baptista ha accorciato le distanze, ma i toscani hanno allungato nuovamente ancora con Maout e con Stefano Paghi, controllando la situazione fino al conclusivo 6-4 in cui sono andati a segno anche Serse Cabella e German Nacevich. Match equilibrato tra Tierre Chimica Montebello ed Engas Vercelli. Massimo Tataranni e Cosimo Mattugini hanno portato avanti i piemontesi, venendo raggiunti due volte dal ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Si è aperta quest’oggi laA1 disue lo ha fatto con duemolto interessanti, iniziando dallo scontro tra Telea Medical Sandrigo ed Edilfox, in cui gli ospiti hanno segnato due reti nei primi cinque minuti, entrambi con Alexander Mount. In apertura di ripresa Diogo Baptista ha accorciato le distanze, ma i toscani hanno allungato nuovamente ancora con Maout e con Stefano Paghi, controllando la situazione fino al conclusivo 6-4 in cui sono andati a segno anche Serse Cabella e German Nacevich. Match equilibrato tra Tierre Chimica Montebello ed Engas. Massimo Tataranni e Cosimo Mattugini hanno portato avanti i piemontesi, venendo raggiunti due volte dal ...

Advertising

RSIsport : ???? Per il derby McSorley vuole un Lugano in versione Locomotiva: 'Entreremo in pista a massima velocità e con tutt… - zazoomblog : Hockey pista Serie A1: Trissino schianta Forte dei Marmi Follonica non sbaglia col Vercelli - #Hockey #pista #Serie… - zazoomblog : Hockey pista Serie A1: Trissino schianta Forte dei Marmi Follonica non sbaglia con Vercelli - #Hockey #pista… - zazoomblog : Hockey pista Serie A1: Trissino schianta Forte dei Marmi Follonica non sbaglia col Vercelli - #Hockey #pista… - fisritalia : ???? Tutti i risultati di stasera di #hockeypista, Serie A1: -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista Hockey Como stasera i lariani puntano al bottino pieno a Bressanone Hockey Como: la squadra biancoblù scende in pista alle ore 20 ospite della penultima della classe per inseguire sempre i playoff Torna già in pista questa sera l'Hockey Como che dopo aver archiviato ...

Hockey giovanile. Super derby under 11 domenica in via Mercurio Gli under 15 affrontano sabato il Castiglione Grosseto : Torna in pista domenica alle 11 la formazione under 11 del C. P. Grosseto Picchianti, per misurarsi con il Follonica Hockey in via Mercurio in un derby che promette divertimento. I bambini di Stefano Paghi ...

Hockey pista, Serie A1: Trissino schianta Forte dei Marmi, Follonica non sbaglia con Vercelli OA Sport Un poker del Lugano stende il Langnau Tigers sconfitti (4-1). Schmutz replica al doppio vantaggio realizzato da Bertaggia e Alatalo, mentre l’allungo decisivo arriva per opera di Thurkauf e Carr. Penalità partita per Arcobello, Thurkauf e ...

Hockey pista, Serie A1 2021: Grosseto e Vercelli si aggiudicano gli anticipi della nona giornata Si è aperta quest’oggi la nona giornata della Serie A1 di hockey su pista 2021 e lo ha fatto con due anticipi molto interessanti, iniziando dallo scontro tra Telea Medical Sandrigo ed Edilfox Grosseto ...

Como: la squadra biancoblù scende inalle ore 20 ospite della penultima della classe per inseguire sempre i playoff Torna già inquesta sera l'Como che dopo aver archiviato ...Gli under 15 affrontano sabato il Castiglione Grosseto : Torna indomenica alle 11 la formazione under 11 del C. P. Grosseto Picchianti, per misurarsi con il Follonicain via Mercurio in un derby che promette divertimento. I bambini di Stefano Paghi ...Tigers sconfitti (4-1). Schmutz replica al doppio vantaggio realizzato da Bertaggia e Alatalo, mentre l’allungo decisivo arriva per opera di Thurkauf e Carr. Penalità partita per Arcobello, Thurkauf e ...Si è aperta quest’oggi la nona giornata della Serie A1 di hockey su pista 2021 e lo ha fatto con due anticipi molto interessanti, iniziando dallo scontro tra Telea Medical Sandrigo ed Edilfox Grosseto ...