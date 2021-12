Hockey pista: Eurolega, WS Europe Cup e Serie A1, ecco i risultati di sabato 11 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Una serata a più livelli con un minimo comun denominatore: l’Hockey su pista. Dall’Eurolega alla Serie A1 passando per la WS Europe Cup: andiamo a vedere quali sono i risultati maturati in questo sabato 11 dicembre. Eurolega Nel Girone A il Trissino batte il Lodi 2-1, nel derby italiano, decisive le reti di Gavioli e Malagoli, e vola in testa al raggruppamento con sei punti dopo due partite. Nel Girone B invece, il Sarzana schianta 7-4 gli svizzeri del Diessbach salendo anch’ella a sei punti a pari merito, in questo caso, coi portoghesi del Valongo. WS Europe Cup Follonica fermo ai box perchè il match contro il Ginevra non si è potuto disputare a causa di alcune positività nel gruppo-squadra degli elvetici. Valdagno ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Una serata a più livelli con un minimo comun denominatore: l’su. Dall’allaA1 passando per la WSCup: andiamo a vedere quali sono imaturati in questo11Nel Girone A il Trissino batte il Lodi 2-1, nel derby italiano, decisive le reti di Gavioli e Malagoli, e vola in testa al raggruppamento con sei punti dopo due partite. Nel Girone B invece, il Sarzana schianta 7-4 gli svizzeri del Diessbach salendo anch’ella a sei punti a pari merito, in questo caso, coi portoghesi del Valongo. WSCup Follonica fermo ai box perchè il match contro il Ginevra non si è potuto disputare a causa di alcune positività nel gruppo-squadra degli elvetici. Valdagno ...

