Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Merano supera Asiago nel derby. Ritten vola (Di sabato 11 dicembre 2021) Menu ricchissimo nel Campionato Alps League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio. La giornata di oggi, sabato 11 dicembre, ha visto infatti coinvolte tutte e sette le squadre italiane, con tanto di due super derby. La partita di cartellone è stata certamente quella tra Merano e Asiago, terminata con il risultato di 3-2 per i padroni di casa, abili ad allungare già nel primo tempo, segnando poi il terzo goal nel terzo periodo rispondendo alla rete degli ospiti nella seconda frazione (sarà poi inutile il 3-2 messo a segno nelle battute finali). Vittoria schiacciante per Cortina in casa di Vipiteno con il risultato di 2-7; i ragazzi di Ivo Machakha hanno mantenuto sempre il controllo del match, inaugurato con un mortifero 0-3 che ha spianato ...

