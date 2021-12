Highlights Treviso-Pesaro 63-73 | basket | Serie A1 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 12 dicembre 2021) Glitra Nutribullete Carpegna Prosciutto, valevole per l’undicesima giornata dellaA1di. Vittoria degli ospiti, arrivati al terzo successo consecutivo, mediante il risultato di 63-73; prestazione superlativa di Zanotti, autore di 18 punti totali e straordinario finalizzatore delle azioni corali corsare. Buona prestazione individuale di Akele, non abbastanza però per trascinarealla conferma dopo l’exploit contro Reggio Emilia. Sfida godibile tra trevigiani e pesaresi; di seguito ildei migliori momenti della partita.63-73 SportFace.

Advertising

megabasket : Gli highlights di NutriBullet Treviso – UNAHOTELS Reggio Emilia - zazoomblog : Highlights Treviso-Reggio Emilia 86-76: basket Serie A1 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Treviso-Reggio #Emilia - Rugbymeet : Tutte le mete di Edinburgh-Benetton in United Rugby Championship [VIDEO] #EDIvBEN #Edinburgh #Benetton #Treviso… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Treviso

Eurosport IT

Video/ Acr Messina Fidelis Andria (2 - 3) gol e: decisivo Alberti (Serie C) GIRANDOLA DI ... L'ex, Reginaldo, viene anticipato da Legittimo, ma poi sbaglia il controllo un calciatore ...VIDEOITALIA - OLANDA 22:30 Termina qui la nostra diretta LIVE di Italia - Olanda. Grazie a ... - 3 Olanda 74 - 69 Ancora Akele, 18 punti per il giocatore di72 - 69 ANCORA LUI, ...LIVE - La diretta con il risultato aggiornato di Treviso-Pesaro, sfida valida per l'11esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket ...Gli highlights del 10° turno di Serie A UnipolSai 2021/22. Dal PalaVerde di Villorba arrivano le immagini di NutriBullet Treviso vs UNAHOTELS Reggio Emilia. Il recap della gara.