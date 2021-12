Highlights e gol Liverpool-Aston Villa 1-0 | Premier League 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la sedicesima giornata di. Successo cruciale per i ragazzi di Klopp che restano in scia rispetto al Manchester City e tengono dietro il Chelsea. A portare i tre punti ai Reds è un gol su rigore di Salah nel cuore del secondo tempo in una partita davvero ostica. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

Ftbnews24 : ???? #Fiorentina-Salernitana 4-0, pagelle, gol e Highlights Video YouTube: Vlahovic dominatore incontrastato… - Pall_Gonfiato : #FiorentinaSalernitana il tabellino e gli highlights - sampdoria : ? | HIGHLIGHTS I gol e le azioni salienti di #VeronaSamp, 11.a giornata della #SerieATIMVISION 2021/22. #SampdoriaWomen ???????????? - sportli26181512 : Fiorentina-Salernitana: video, gol e highlights: Conferme al 5° posto per i viola, che superano 4-0 la Salernitana… - sportli26181512 : Cittadella-Ascoli 2-0: video, gol e highlights: Il Cittadella batte 2-0 l'Ascoli grazie a una doppietta su calcio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

... frutto di otto vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte con 29fatti e 20 subiti. I ...e voti fantacalcio Scritto da Direttore L'Opinionista - 11 Dicembre 2021 Diretta delle partite ...Glie idi Campobasso - Catanzaro , match valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2021/2022 , in cui la formazione ospite si è imposta 2 - 1 sui padroni ...Il video con gli highlights e i gol di Liverpool-Aston Villa 1-0, match valido per la sedicesima giornata di Premier League 2021/2022. Successo cruciale per i ragazzi di Klopp che restano in scia risp ...Pisa e Lecce si sfidano nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B: risultato e highlights della gara.