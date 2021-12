Henchiri-Kourbanov oggi | Europeo boxe superpiuma | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) Si disputeràl’dei pesitra Nicolae il belga Faroukh, che però è originario del Kirghizistan. Una missione che, come vedremo, è arrivata praticamente come una chiamata dell’ultima ora, al termine di un anno comunque positivo per. La sfida si disputerà a Herstal, a 50 km da Liegi, ma il pisano non viene da qualcosa di positivo, avendo perduto contro lo spagnolo Felix Gomez a Reggio Emilia.ha trent’anni, e sarà ben pronto a una sfida che lo può riconfermare pugile di livello continentale e portare a un record di 19-3 (attualmente 10-5-2 è quello dell’italiano). In terra toscana verranno attese le notizie per quel che riguarda ciò che accade ben lontano dall’Italia, nel secondo combattimento oltreconfine del ...