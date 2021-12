Harry Potter surclassa l’ultimo film Disney: il politicamente corretto perde anche al cinema (Di sabato 11 dicembre 2021) Incredibile ma vero. Un vecchio film di Harry Potter, il primo, uscito nelle sale esattamente venti anni fa, è campione d’incassi, davanti al nuovissimo film d’animazione Disney Encanto. Ovviamente iper “politicamente corretto”.Se ci fosse Gigi Marzullo davanti alla nuova presidente della Disney, donna e dichiaratamente lesbica, nel segno del politicamente corretto, pronuncerebbe la classica frase: “Si faccia una domanda e si dia una risposta”. La risposta è che i bambini non hanno sovrastrutture e sono politicamente scorrettissimi. Ma soprattutto annusano le ipocrisie lontano un miglio. Alla fine vince la signora Rowling, che sta subendo una campagna di stampa infame dopo le sue dichiarazioni sui ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) Incredibile ma vero. Un vecchiodi, il primo, uscito nelle sale esattamente venti anni fa, è campione d’incassi, davanti al nuovissimod’animazioneEncanto. Ovviamente iper “”.Se ci fosse Gigi Marzullo davanti alla nuova presidente della, donna e dichiaratamente lesbica, nel segno del, pronuncerebbe la classica frase: “Si faccia una domanda e si dia una risposta”. La risposta è che i bambini non hanno sovrastrutture e sonoscorrettissimi. Ma soprattutto annusano le ipocrisie lontano un miglio. Alla fine vince la signora Rowling, che sta subendo una campagna di stampa infame dopo le sue dichiarazioni sui ...

SkyItalia : Per la prima volta, il leggendario cast torna dove la magia ha avuto inizio. Harry Potter 20th Anniversary:… - AA31192Patriota : RT @SecolodItalia1: Harry Potter surclassa l’ultimo film Disney: il politicamente corretto perde anche al cinema - SecolodItalia1 : Harry Potter surclassa l’ultimo film Disney: il politicamente corretto perde anche al cinema - Phiodem : li avevo presi per due calchi usati per il mocap di dobby in harry potter,, - VOIIIDXSTILES : mamma ha detto che francesco sembra harry potter -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter Animali Fantastici - I Segreti di Silente, svelata la data di uscita del trailer Animali Fantastici - I Segreti di Silente è il titolo del nuovo atteso capitolo della serie prequel dell'iconica saga di Harry Potter . Nelle scorse ore Warner Bros. Italia ha annunciato la data di uscita del trailer suscitando immediatamente grande entusiasmo nel pubblico. Animali Fantastici - I Segreti di Silente, il ...

Il marito della principessa di Norvegia è uno sciamano californiamo "Quando sono da Durek, con la sua famiglia, mi sento come nel mondo di Harry Potter - ha confessato una volta a Vanity Fair Usa la principessa -. Prendono le bacchette e si lanciano incantesimi l'uno ...

Sei fan di Harry Potter? Ti pagano per riguardare i film SiViaggia Animali Fantastici - I Segreti di Silente, svelata la data di uscita del trailer Il teaser ha ripercorso il successo di Harry Potter arrivando al presente rappresentato dalla pellicola Animali Fantastici - I Segreti di Silente. Al termine del filmato, il video ...

Harry Potter, arriva la reunion Lo speciale vedrà Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, accompagnati dal regista Chris Columbus e da altri stimati membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga 'Harry Potter ...

