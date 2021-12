Hamilton - Verstappen, che lotta! Ma l'ultimo giro di Max è da urlo: guarda gli highlights (Di sabato 11 dicembre 2021) Hamilton ingaggia una lotta feroce con Verstappen in ogni tranche della qualifica del Gp di Abu Dhabi: in Q1 avanti di 0.477 , in Q2 dietro di 0.345, ma con mescole differenti (Max rosse, lui gialle), ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 11 dicembre 2021)ingaggia una lotta feroce conin ogni tranche della qualifica del Gp di Abu Dhabi: in Q1 avanti di 0.477 , in Q2 dietro di 0.345, ma con mescole differenti (Max rosse, lui gialle), ...

Eurosport_IT : SUPER MAAAAAAX ???? Verstappen si aggiudica l’ultima pole position della stagione (la 10ª nel 2021) e scatterà dav… - SkySportF1 : Hamilton dopo le qualifiche nel GP Abu Dhabi: 'Onore a Verstappen, ha fatto gran giro' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? SOLO 4 MILLESIMI DI DIFFERENZA ? TRA HAMILTON E VERSTAPPEN (-9' #Q2 ) IL LIVE ? - florabarral : @Wazza_CN Dopo le ultime porcate, tifare Verstappen sarebbe come tifare la j*. Non guardare i like, dati da uomini… - Domenico1oo777 : RT @Toccoditacco10: Verstappen non appena Hamilton proverà il sorpasso. #AbuDabhiGP -