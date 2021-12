Hai sempre mani e piedi freddi? Potresti avere questa malattia (Di sabato 11 dicembre 2021) Prestate molta attenzione se soffrite di mani e piedi sempre freddi, soprattutto se avete più di quarant’anni Soprattutto d’inverno, a causa delle basse temperature, è comune nelle persone avere mani e piedi freddi. Per risolvere il problema, generalmente, bassa un buon paio di guanti o di calzini. Se da una parte ci sono persone che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 11 dicembre 2021) Prestate molta attenzione se soffrite di, soprattutto se avete più di quarant’anni Soprattutto d’inverno, a causa delle basse temperature, è comune nelle persone. Per risolvere il problema, generalmente, bassa un buon paio di guanti o di calzini. Se da una parte ci sono persone che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

itsme399 : RT @kscarlett22_: Ezio a gloria “tu hai commesso un crimine” Sempre Ezio “ok gloria procurami un certificato di morte falso in quanto tu mo… - BerruZ_ : Ma quanto è bello e devastante vedere un tuo amico andare meglio di te amore mentre hai sempre offerto tutto per al… - V_per_Vendemmia : @PePPeS_10 @mirkonicolino Dove hai visto la qualità di arthur?il passaggio più lungo e di 10 mt,contrasti 0,visione… - noe_mi__ : RT @LaEffe5: Chiara 'Quando sei in gravidanza hai sempre fame' Valentina 'Ma io non sono in gravidanza e ho fameeee, che palleeee' #TheFerr… - NellaVirus : @Corriere A me Sestili sta pure simpatico, ma possibile che dopo 2 anni l'unica narrazione che abbiamo da proporre… -