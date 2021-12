Groningen-Feyenoord (12 dicembre, ore 14:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 11 dicembre 2021) Ajax, Feyenoord e PSV sono in lotta punto a punto per il titolo, della serie chi si ferma è perduto, anche se è lecito chiedersi se le due sfidanti riusciranno davvero a insidiare la formazione di Erik ten Hag, che gioca alle 16:45, fino alla fine. Arne Slot e i suoi comunque sono in buona InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 11 dicembre 2021) Ajax,e PSV sono in lotta punto a punto per il titolo, della serie chi si ferma è perduto, anche se è lecito chiedersi se le due sfidanti riusciranno davvero a insidiare la formazione di Erik ten Hag, che gioca alle 16:45, fino alla fine. Arne Slot e i suoi comunque sono in buona InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Mingaball : RT @infobetting: Groningen-Feyenoord (12 dicembre, ore 14:30): formazioni, quote, pronostici - by_the_pool : RT @infobetting: Groningen-Feyenoord (12 dicembre, ore 14:30): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Groningen-Feyenoord (12 dicembre, ore 14:30): formazioni, quote, pronostici -